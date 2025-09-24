بعد نجاحه بفينيسيا.. Familia يمثل إيطاليا في الأوسكار

أعلنت السلطات السينمائية الإيطالية اختيار فيلم Familia للمخرج فرانشيسكو كوستابيل لتمثيل إيطاليا رسميًا في سباق أفضل فيلم روائي دولي في النسخة الـ98 من جوائز الأوسكار لعام 2026.

الفيلم، الذي ينتمي إلى نوع الميلودراما السوداء، لفت الأنظار منذ عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024، حيث فاز فرانشيسكو جيجي، بطل العمل، بجائزة "أوريزونتي" لأفضل ممثل؛ ما عزز مكانة الفيلم بين أبرز الأعمال الإيطالية في السنوات الأخيرة.

والفيلم مقتبس من مذكرات الكاتب لويجي سيليست بعنوان Non sarà sempre così الصادرة العام 2017، ويروي قصة شاب من عائلة متواضعة يواجه صراعات عنيفة نتيجة قسوة والده والعنف المنزلي، ممزقًا بين حماية والدته والسعي لحياة أكثر هدوءًا واستقرارًا.

ويعتمد الفيلم على أداء تمثيلي متميز، أبرزهم فرانشيسكو جيجي، وماريا بياتريس فرانشيسكيني في دور الأم المنهكة بين الخوف والأمل، وأليساندرو كاسا في دور الأب القاسي؛ ما أضفى عمقًا دراميًا وجعل الشخصيات أكثر تأثيرًا على المشاهدين.

وأوضح كوستابيل أن عنوان الفيلم مستوحى من الكلمة اللاتينية Familia، التي تحمل دلالة مزدوجة؛ فهي ترمز إلى الأسرة كمصدر للحب والانتماء، وفي الوقت نفسه إلى السلطة الأبوية التي تمنح رب الأسرة السيطرة على أفراد العائلة؛ ما يعكس الجوهر النقدي والاجتماعي للفيلم.

أخبار ذات علاقة جينيفر لوبيز تخوض تجربة "الأوسكار" لأول مرة عبر فيلم موسيقي

تاريخيًا، ترشحت إيطاليا لجائزة أفضل فيلم دولي 72 مرة، ووصلت إلى القائمة النهائية 33 مرة، وفازت 14 مرة، كان آخرها فيلم The Great Beauty لباولو سورينتينو العام 2014.

ويُتوقع أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن القائمة المختصرة للجائزة في 16 ديسمبر 2025، والتي تضم 15 فيلمًا، على أن تُكشف القائمة النهائية المكونة من خمسة أفلام في 22 يناير 2026، مع إقامة الحفل في مارس من نفس العام.