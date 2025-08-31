"الغبي".. ترامب "ينفجر" في وجه مقاول بالبيت الأبيض

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة لأحد مقاولي البيت الأبيض، واصفاً إياه بـ"الغبي"، بعد أن زعم أن عماله تسببوا في تلف الأعمال الحجرية في حديقة الورود أثناء تنفيذهم لأعمال تجديد.

ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" مقطعاً من كاميرات المراقبة، قال إنه يُظهر العمال وهم يُحدثون "شقاً كبيراً" في الحجر الجيري الفاخر خلال نقلهم نباتات باستخدام عربة معدنية.

كما أبدى غضبه من مشرف العمل الذي كان يراقب ما يحدث دون تدخل، و"يرتدي نظارات شمسية بينما يتضرر الحجر".

وأكد ترامب أن الأسطح ذات الجودة العالية كانت دائما ضمن أولوياته، خصوصا بحكم خلفيته في قطاع البناء، مشيرا إلى أن حديقة الورود أصبحت الآن "أجمل مما كان يتصور عند تصميمها".

وأوضح أنه لاحظ بنفسه "شقا قبيحا يمتد لأكثر من 25 ياردة" في الحجر، متعهدا باستبداله على نفقة المقاول، مع حرمانه من تنفيذ أي أعمال مستقبلية في البيت الأبيض.

وختم ترامب منشوره بالقول: "لقد ضبطناهم متلبسين. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى!".