كيف نتعامل مع التعب المفاجئ؟

بين الفترة والأخرى نشعر بالتعب والإرهاق، ويمكن لبعضنا معرفة كيفية التعامل معه، ولكن كيف نتعامل مع التعب المستمر والمفاجئ دون سبب؟

تحدث أطباء مختصون لبرنامج تلفزيوني، عن أسباب التعب المزمن، وكيف يمكن أن نتفاداه، حيث يظهرهذا الشعور بعد الشفاء من مرض مثل الإنفلونزا أو "كوفيد-19"، ولا يزال الجسم ضعيفاً ولم يستعد قواه بصورة كاملة.