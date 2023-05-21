كيف نتعامل مع التعب المفاجئ؟
بين الفترة والأخرى نشعر بالتعب والإرهاق، ويمكن لبعضنا معرفة كيفية التعامل معه، ولكن كيف نتعامل مع التعب المستمر والمفاجئ دون سبب؟
تحدث أطباء مختصون لبرنامج تلفزيوني، عن أسباب التعب المزمن، وكيف يمكن أن نتفاداه، حيث يظهرهذا الشعور بعد الشفاء من مرض مثل الإنفلونزا أو "كوفيد-19"، ولا يزال الجسم ضعيفاً ولم يستعد قواه بصورة كاملة.
ووفقاً لموقع "فيستي. رو"، فقد يتطلب الأمر إجراء تعديل في النظام الغذائي المتبع، لأن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب أيضاً.
وهناك أسباب أخرى للشعور بالتعب بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، هو انخفاض مستوى الإنزيم المساعد Q-10، لأن الوظيفة الأساسية لهذا الإنزيم هي تزويد الخلايا بالطاقة اللازمة، ولكن مع التقدم في العمر ينخفض إنتاجه في الجسم، والقلب هو أول من يعاني من نقصه.
ومن أجل تحسين الحالة الصحية ينصح الأطباء بتناول أدوية القلب مع أدوية تحتوي على إنزيم Q-10، المهم تناول هذا الإنزيم مع أطعمة دهنية ليسهل امتصاصه.
وإذا كان الشخص يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ويتبع حمية غذائية خاصة قليلة الدسم، عليه تناول إنزيم Q-10 بالحالة السائلة التي لا تتطلب تناول أطعمة دهنية معها.