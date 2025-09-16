توجيه تهمة "القتل العمد" لزوج لاعبة الجودو دينا علاء

وجّهت النيابة العامة تهمة القتل العمد لزوج لاعبة الجودو المصرية السابقة دينا علاء، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، بعد جريمة مروعة هزّت الإسكندرية منتصف أغسطس الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقّته أجهزة الأمن عن إطلاق نار داخل شقة في منطقة جناكليس، حيث عُثر على جثة دينا مصابة بثلاث طلقات نارية من مسافة قريبة، بينما وُجد زوجها بجوارها مصابًا بطلق ناري وبحوزته السلاح المستخدم. وتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

وأظهرت التحريات أن خلافات زوجية دفعت الزوج لارتكاب الجريمة، تاركًا طفليهما التوأم، آدم وأسر، دون والدين. وأكد شهود عيان أن الراحلة كانت معروفة بحسن سمعتها وحرصها على عائلتها.

والجدير بالذكر أن دينا علاء اعتزلت الجودو مؤخرًا، واتجهت إلى عالم التواصل الاجتماعي، حيث عُرفت بتقديم محتوى يركز على استعراض المنتجات الطبيعية للعناية بالجسم عبر حسابها في "تيك توك".