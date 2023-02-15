مُسن ينتحر بسبب وجع أسنانه

وأشارت الابنة إلى أن والدها استمر بمقابلة طبيب الأسنان نفسه في أحد فروع عياداته في بريطانيا، حيث زوده بطقم أسنان بديل وجسور، كما أخضعه للمزيد من عمليات الزراعة، إلا أن الألم زاد بشكل ملحوظ.

وتابعت الابنة أنه في 15 سبتمبر 2019، أخبر الطبيب والدها أنه لا يوجد شيء آخر يمكنه مساعدته به، طالبا منه الحصول على مشورة شركات التأمين.

وأكدت الابنة أنه بعد لجوء والدها لنقابة أطباء الأسنان في نوفمبر 2019 وجد المجلس العام أن الطبيب مذنب بسوء السلوك، وأن شركة التأمين ملزمة بدفع 104 آلاف دولار كتعويض عن الأضرار، إضافة إلى أكثر من 37 ألف دولار بدل التكاليف التي تكبدها المريض، على أن يتم دفع المبلغ كاملا خلال 14 يوما.

ولكن بسبب تأمين طبيب الأسنان، ظهر أن هناك ثغرة قانونية، أعفت شركة التأمين من دفع التعويضات السابقة، ما جعل والدها يدخل في حالة نفسية سيئة.