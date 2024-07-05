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عُمان.. إعادة موظف مطار لعمله بعد "مزاح ثقيل" مع إحدى المسافرات (فيديو)

عُمان.. إعادة موظف مطار لعمله بعد "مزاح ثقيل" مع إحدى المسافرات (فيديو)
مطار مسقط الدولي
قحطان العبوش
قحطان العبوش
05 يوليو 2024، 2:22 م

قررت إدارة مطار مسقط، إعادة موظف عماني إلى عمله، بعد إيقاف مؤقت أعقب تورطه بمزاح ثقيل بحق إحدى المسافرات، ما جرَّ عليه سيلاً من الانتقادات.

وكان أحمد العجمي في مقابلة إذاعية محلية قبل يومين، عندما قال إنه فوجئ خلال تدقيق جواز إحدى المسافرات، بأن صورتها في الجواز تشبه الأمين السابق للأمم المتحدة "كوفي عنان"، بينما هي في الحقيقة تشبه الفنانة ميريام فارس.

 

وأثار ذلك المقطع من اللقاء ردود فعل واسعة، وسط مطالب من مدونين بمعاقبة الموظف العجمي لعدم احترامه خصوصية المسافرة وأسرار عمله والإساءة لشخصية المسؤول الأممي.

وتطورت تلك الانتقادات لتصل حد قرار إدارة المطار إيقاف العجمي بشكل مؤقت عن العمل، رغم دفاعه عن نفسه بأنه لم يقصد الإساءة في حديثه عن المسافرة التي لم يكشف اسمها بالطبع.

لكن الموظف الذي ما لبث أن حظي بتعاطف بعد إيقافه عن العمل، ظهر في مقطع فيديو جديد، ليؤكد عودته لعمله، مقدماً الشكر لإدارته ولمن ساندوه في القضية.

 

ولا تزال قضية العجمي تثير الكثير من الانقسام بين المدونين، حيث يتعاطف معه كثيرون، ويرون أنه لم يتعمد الإساءة أو التنمر، لكن فريقاً آخر يرى أنه يستحق العقوبة لعدم مراعاته طبيعة عمله الحساسة في المطارات التي تتسم بالسرية والدقة، عدا عن كون كلامه يتضمن إساءة للمسافرة.

سلطنة عمانمطار مسقط

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