بعد 83 عامًا.. هيئة الإذاعة البريطانية تغلق إذاعتها باللغة الفارسية
بعد ما يقرب من 83 عامًا، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الأحد، عن توقف بث البرامج الإذاعية الفارسية، بحسب ما ذكره موقعها الرسمي.
وبدأ القسم الفارسي في راديو "بي بي سي" عمله رسميًا، في الـ28 من شهر ديسمبر/كانون الأول للعام 1940، قبل أن ينتهي عمله رسميًا اليوم الأحد.
وفي بداية العام الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها ستغلق بعض الإذاعات في أجزاء مختلفة من وسائل الإعلام تماشيًا مع التغييرات الإستراتيجية الهادفة إلى التركيز على القواعد الرقمية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه "تم، اليوم، بث برنامج الرؤية الصباحي الأخير، وكان آخر برنامج باقٍ على إذاعة البي بي سي الفارسية".
ويوم الخميس الماضي، عُقد اجتماع لتوديع النشاط الإذاعي، وتكريم العاملين في مكتب الخدمة المركزية لهيئة الإذاعة البريطانية بالفارسية، وعُقدت مناقشات مع موظفين حاليين وسابقين في بي بي سي فارسي.
ووُلد القسم الفارسي في خدمة "بي بي سي" العالمية في العام الأول من الحرب العالمية الثانية، وكانت اللغة الفارسية واحدة من عشرات اللغات، التي أُضيفت إلى مجموعة اللغات الأجنبية في راديو "بي بي سي" في عامي 1940 و 1941، عندما كانت الحرب تدور بالكامل ضد بريطانيا.
وكان حسن مقور باليوزي أول مذيع تم بث صوته على راديو "بي بي سي الفارسي"، بحسب الهيئة، التي قالت: "تأسست بي بي سي الفارسية في البداية استجابة لإعلانات إذاعة برلين، التي كانت قد بدأت ببث برامجها باللغة الفارسية في وقت سابق".
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، اتجه نشاط قسم اللغة الفارسية في الـ"بي بي سي" إلى إنتاج برامج ثقافية وتعليمية وترفيهية، وانخفض حجم برامجها السياسية.
كما تمتلك هيئة الإذاعة البريطانية قناة تلفزيونية باللغة الفارسية تبث عبر الأقمار الاصطناعية، لكنها تتعرض للتشويش من قبل السلطات الإيرانية منذ العام 2009 بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي قادتها المعارضة الإصلاحية والتي عُرفت بـ"احتجاجات الحركة الخضراء".