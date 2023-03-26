بعد 83 عامًا.. هيئة الإذاعة البريطانية تغلق إذاعتها باللغة الفارسية

بعد ما يقرب من 83 عامًا، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مساء اليوم الأحد، عن توقف بث البرامج الإذاعية الفارسية، بحسب ما ذكره موقعها الرسمي.

وبدأ القسم الفارسي في راديو "بي بي سي" عمله رسميًا، في الـ28 من شهر ديسمبر/كانون الأول للعام 1940، قبل أن ينتهي عمله رسميًا اليوم الأحد.

وفي بداية العام الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها ستغلق بعض الإذاعات في أجزاء مختلفة من وسائل الإعلام تماشيًا مع التغييرات الإستراتيجية الهادفة إلى التركيز على القواعد الرقمية.