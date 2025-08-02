هل هربت وفاء عامر بعد توريطها من البلوغر أم مكة؟ (فيديو)

أصبح اسم الفنانة المصرية وفاء عامر حديث الأوساط المختلفة في مصر، عقب انتشار أنباء عن هروبها للخارج بعد القبض على صديقتيها أم مكة وأم سجدة وهما من البلوغرز المشهورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر الترند.

وألقت الداخلية المصرية القبض على أم مكة وأم سجدة للتحقيق معهما في اتهامات بالاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء والمحتوى الخادش عبر منصات التواصل بعد ورود اسميهما في اتهامات مروة يسري صاحبة لقب "بنت الرئيس مبارك"، مع وفاء عامر.

ونقلت مواقع مصرية عن وفاء عامر تأكيدها أنها لم تغادر البلاد وأنها ما تزال في مصر تتابع مجريات التحقيقات التي تجريها السطات المصرية، لكن وفاء عامر لم تصدر أي تعليق رسمي عبر منصاتها كما جرت عليه العادة.

وتزايدت المطالبات في الأوساط المصرية بالتحقيق مع وفاء عامر، خاصة مع تسريب مقطع فيديو للبلوغر أم مكة خلال مشاجرتها في قناة الشمس بمدينة الانتاج الاعلامي وهي تتصل بوفاء وتشتكي لها إجبارها على الحديث عن أمور رفضت التحدث عنها وتعدت على طاقم القناة.

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وزادت الشكوك حول وفاء عامر بعدما طالبت أم مكة بضرورة مغادرة القناة وعدم إكمال المقابلة، حسب مقطع نشرته الإعلامية علا شوشة التي أجرت المقابلة وطرف المشاجرة الآخر مع أم مكة.