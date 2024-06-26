مصر.. تفاصيل اختناق 11 طفلا داخل مسبح

تعرض 11 طفلا للاختناق داخل مسبح في إحدى مراكز الشباب في محافظة الدقهلية في مصر، نتيجة استنشاق غاز الكلور.

وتلقى مدير أمن الدقهلية بلاغا يفيد بتعرض أطفال للاختناق داخل مسبح، حيث تم نقلهم للمستشفى.

وانتقلت قوة أمنية للمستشفى وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي بدورها أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، خاصة وأن الأطباء أكدوا أن الاختناق جاء نتيجة استنشاق غاز الكلور بكمية تزيد عن المصرح بها.

وقررت منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الدقهلية، إيقاف مسؤول التشغيل، ومدير المسبح عن العمل وإحالتهما للتحقيق.