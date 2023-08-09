هكذا نميز بين الشوكولاتة الأصلية والمزيفة

يعمد بعض المنتجين إلى تغيير وصفة الشوكولاتة التقليدية لتقليل تكلفة الإنتاج، وفق خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أناستاسيا كوستوماخا، التي ستكشف لنا بعض الأسرار لنميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة؟

تقول الخبيرة الروسية في حديث لـ Pravda.Ru إنه علينا التعرف على مكونات الشوكولاتة أولا وهي: "الكاكاو المبشور" و"زيت الكاكاو"، فإذا لم تكن هذه موجودة، فإن المنتج ليس شوكولاتة بل "قطعة حلوى". وهذا يماثل الفرق بين الزبدة والسمن النباتي.

وتنوه كوستوماخا إلى أنه يجب عدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، إذ ان فرق بينهما كبير جدا، مشيرة أن وجود أي منهما يعني أن هذه ليست شوكولاتة، ولذلك يكون سعرها منخفضا.

وحول وجود ليسيثين الصويا lecithin في التركيبة، تؤكد كوستوماخا أنها مادة مهمة لإنتاج "هرمون السعادة" الشوكولاتة، إضافة إلى كونها مفيدة جدا للدماغ وتحسين الذاكرة، لكن تحذر كوستوماخا بضرورة أن تستخدم بنسب محددة في صنع الشوكولاتة.

وتعطي خبيرة التغذية الروسية دلائل لاكتشاف افراط الشركات باستخدام الليسيثين من خلال عدم ذوبان الشوكولاتة في اليد، وتضيف "يجب أن لا تحتوي الشوكولاتة الجيدة على محسنات النكهة وأصباغ على الإطلاق".

ونصحت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أناستاسيا كوستوماخا بتناول الشوكولاتة المرة الداكنة كونها الأكثر فائدة.