انطلقت في تايوان الاحتفالات السنوية بالذكرى الـ 170 لمهرجان "أشباح منتصف الليل" في مدينة "كيلونج"، الذي صادف السبت، ويحتفل به كتقليد سنوي منذ عام 1855م.

وينظم المهرجان الذي يحظى بحضور كبير، لإظهار الاحترام للأرواح من خلال "أداء طقوس مثل الدعاء للآلهة وتنفيذ الرقصات، وتنظيم موكب بالقوارب وغيرها، وفق "الأناضول".

وتشمل فعاليات المهرجان إطلاق الألعاب النارية، وإقامة طقوس وعروض "الآلهة"، إضافة إلى رقصات التنين، واستراضات العوامات، والعديد من العروض الأخرى، تكريماً للأجداد والأشباح الذين يسعون إلى الأمان والسلام.

ويُعرف المهرجان أيضًا باسم مهرجان "يولان بن" في البوذية، ويُحتفل به بشكل أساسي في شرق وجنوب شرق آسيا، مثل الصين وتايوان وهونج كونج وماليزيا وسنغافورة.

وتقول الأسطورة التي يستند إليها المهرجان أنه يقام بهدف "إحياء ذكرى فتح أبواب الجنة والجحيم، مما يسمح لجميع الأرواح بتلقي الطعام والشراب".