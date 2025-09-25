أحمد السقا يكشف لـ"إرم نيوز" سبب غيابه عن دراما رمضان 2026

نفى الفنان المصري أحمد السقا وجود أي أعمال درامية جديدة له في موسم رمضان المقبل 2026.

وأعرب أحمد السقا عن سعادته بتكريمه أخيرًا كأفضل ممثل في مهرجاني الفضائيات العربية ودير جيست بمصر، مشيرًا إلى أن هذا التكريم له طابع خاص لأنه جاء من تصويت الجمهور، الذين وصفهم بأنهم "أصل النجاح"، مُهديًا إليهم هذا التقدير.

كما توجّه بالشكر إلى أبنائه على دعمهم ومساندتهم له خلال تكريم مهرجان دير جيست، مؤكدًا أن وقوفهم إلى جانبه منحه طاقة إيجابية كبيرة، على حد قوله.

أخبار ذات علاقة أحمد السقا يفاجئ متابعيه بمنشور "موجع"

وفي قرار مفاجئ، أعلن السقا، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، غيابه عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، موضحًا: "مع الأسف، ليس لدي أعمال درامية جديدة لموسم رمضان المقبل".

وأشار إلى أنه يُفضّل التريّث في اختيار أدواره القادمة لضمان تقديم أعمال تليق بتاريخه الفني وتلبي طموحات جمهوره.

وكشف السقا في تصريحاته تفاصيل حالته الصحية بعد ظهوره مرهقًا عقب حضوره مهرجان دير جيست، موضحًا أنه تعرّض أخيرًا لكسر في الفك استدعى تثبيته بأسلاك طبية، ما تسبب له بجرح بالحلق وصعوبة في الحديث خلال فترة التكريم، مؤكدًا أنه بات في حالة صحية أفضل الآن، وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة أحمد السقا يرد على انتقادات حادة لنجله ياسين

في سياق منفصل، تحدث السقا عن شراكته الفنية مع الفنان الكوميدي أحمد فهمي في فيلم "أحمد وأحمد"، معبرا عن سعادته بنجاح العمل وصداه الإيجابي، ومعتبرًا أن الصداقة يمكن أن تُثمر ثنائيات ناجحة على الشاشة، كما أبدى رغبته في تكرار التعاون مع فهمي في أعمال قادمة، مؤكدًا أن علاقة صداقة قوية تجمعهما على المستوى الشخصي والمهني.

أما على صعيد السينما، فأوضح أن هناك عدة سيناريوهات قيد القراءة والمناقشة حاليًا، وسيُحسم أمرها قريبًا، مؤكدًا حرصه على الحضور إلى الشاشة الكبيرة بمشروع قوي ومُختلف.

وفي تعليق أثار تفاعلًا واسعًا أخيرًا، أوضح السقا ما قصده برسالته إلى الفنان هاني سلامة بكلمة "اصحى"، قائلاً إن المقصود بها أن هاني بمنزلة أخ له، وهو بطبعه هادئ في خطواته، وأتمنى له الخير ولكل زملائي في الوسط الفني.