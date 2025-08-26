هل طلبت إلهام شاهين تدريس مسيرتها الفنية؟

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن الأخبار التي تم تداولها حول رغبتها في تدريس مسيرتها الفنية ضمن المناهج التعليمية "شائعة وغير صحيحة".

وقالت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "دي تفاهة وهيافة من الناس اللي بتكتب واللي بتصدق".

وأضافت: "اللي قال عني الكلام ده ينزل الفيديو اللي قولت فيه كده، أكيد لو الكلام اللي قولته مسجل في جهة ما، أنا بستغرب من اللي عمل كده، وهو شخص مستفز، وعملها لجان سوشيال ميديا".

وأوضحت الفنانة أنها لن تطالب مطلقا بتدريس مسيرتها، معتبرة من يروج لذلك "شخص مجنون"، مؤكدة على عقلانيتها وأنها لا يمكن أن تدلي بتصريحات من هذا النوع.