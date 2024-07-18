نجح كابتن طائرة تابعة لشركة "النيل"المصرية، اليوم الخميس، في إيقاف طائرته، قبيل إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام في السعودية، بعد اندلاع حريق في عجلات الطائرة خلال سيرها على المدرج للتحليق.

وقال المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية، إن الحادثة التي جرت في ساعة مبكرة من اليوم، انتهت بإخلاء الركاب دون إصابة أي منهم.

وأوضح المركز في بيان، إن الطائرة من طراز إيرباص A-320، وقد تعرضت لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع من المطار.

وأضاف أن طاقم القيادة ألغى عملية الإقلاع، وتم إخلاء ركاب الطائرة عبر زلاجات النجاة بعد قيام فريق الإطفاء بإخماد الحريق.

وبدأت الفرق المختصة في المركز، إجراءات التحقيق في الواقعة.

وأظهرت مقاطع فيديو صوَّرها ركاب في المطار خلال وعقب الحادثة، صراخ بعضهم قبيل توقف الطائرة، وبعده.

كما قالت حسابات إخبارية معنية بعالم الطيران، إن الطائرة كانت على وشك الإقلاع مع وصولها لسرعة عالية على المدرجة، عندما بدأ طاقمها بالتوقف بعد اكتشاف الحريق.

وقالت شركة "النيل"، إنها وفرت فنادق لإقامة الركاب ورحلات بديلة بعد إلغاء الرحلة المفاجئ.