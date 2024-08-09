قالت وزارة الداخلية النمساوية، الجمعة، إن شابًا عراقيًا يبلغ من العمر 18 عامًا اعتُقل في فيينا على خلفية تحقيقات متعلقة بمخطط مزعوم لمهاجمة حفل موسيقي لتايلور سويفت في العاصمة.

ووفق وكالة "رويترز"، ذكرت الوزارة أن أنباء ترددت عن أن العراقي من نفس دائرة المشتبه به الرئيس، وهو نمساوي يبلغ من العمر 19 عامًا ترجع أصوله إلى مقدونيا الشمالية.

وكانت وكالة الاستخبارات النمساوية قد أعلنت، الخميس، عن إيقافها الشاب المنحدر من مقدونيا الشمالية، والذي اتهمته بالتخطيط لهجوم انتحاري خلال إحدى حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت في فيينا: "لقتل عدد كبير من الأشخاص".

وإثر ذلك، ألغيت 3 حفلات للنجمة الأمريكية كانت مقرّرة في فيينا.