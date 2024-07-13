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مصر.. طليقة "سفاح التجمع" تطالب بضم طفلهما لها

مصر.. طليقة "سفاح التجمع" تطالب بضم طفلهما لها
سفاح التجمع
أحمد بيومي
أحمد بيومي
13 يوليو 2024، 1:18 م

طالبت طليقة كريم مسلم، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، بضم طفلها "زين" الذي يعيش مع جدته لأبيه، إليها كونها الأم الحاضنة، بعد القبض على والده.

وتقدم محامي طليقة "سفاح التجمع" بطلب للنيابة العامة لضم الطفل لموكلته، مشيرًا إلى أنها كانت تعيش مع زوجها المتهم حياة طبيعية، حيث أنجبت هذه الزيجة طفلاً يدعى زين، لافتًا إلى أنه خلال فترة الزواج بينهما كانت تحدث بعض الخلافات الأسرية، حيث يبدو هذا الأمر في ظاهره أمرًا طبيعيًا يحدث بين أي زوجين.

وأضاف: "العلاقة انقطعت بين موكلتي وزوجها سفاح التجمع منذ نحو 3 سنوات، ثم اختفى نجل موكلتي التي ظلت تبحث عنه خلال هذه الفترة، حتى علمت أن زوجها تم اتهامه في القضية التي يواجهها، الآن، بإنهاء حياة 3 فتيات".

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ولفت إلى أن موكلته ما زالت حتى الآن تبحث عن نجلها، والذي من المفترض أن يكون برفقة جدته لوالده، رغم أن القانون يقر بحضانة الأم لطفلها في هذا العمر.

وأحالت جهات التحقيق "سفاح التجمع" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالقتل المقترن بإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر.

ويواجه "سفاح التجمع" تهمًا من ضمنها، قتل 3 فتيات، وتعذيبهن، وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، على خلفية استدراجه النساء إلى شقته السكنية في منطقة "التجمع الخامس" في القاهرة.

جريمة

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