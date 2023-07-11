"لوفيغارو": إغلاق جزئي في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الفرنسية بسبب نقص الموظفين
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير لها، إن مراكز الطوارئ الفرنسية تعاني ضغطا متزايدا، لاسيما مع بدء العطلات، حيث ترتفع عمليات الإغلاق الجزئي للخدمة بسبب نقص الموظفين، إذ أن الإجراءات التي تم إطلاقها الصيف الماضي وتجديدها لم تعد كافية، ما يُعطِّل خطة ماكرون لتخليص "الطوارئ" من الازدحام بحلول 2024.
هذه الأزمة أصبحت معروفة الآن في كل مكان في فرنسا مع بدء الصيف حيث تكافح مراكز الطوارئ لاستكمال جداولها وتضطر إلى تعديل ظروف استقبالها.
يقول الدكتور مارك نوازيت رئيس مراكز الطوارئ في فرنسا ورئيس قسم الطوارئ لمجموعة المستشفيات في منطقة "جنوب ألزاس" إنه "في العام الماضي، ساعدت الإجراءات السريعة قليلاً، ولكن منذ ذلك الحين تدهور الوضع بشكل واضح وكل عام أصبح أسوأ من العام السابق".
ويضيف: "يمكن علاج 30 إلى 40 بالمئة من الأشخاص الذين يحضرون إلى غرفة الطوارئ في عيادة المدينة".
ووفقًا لاتحاد مراصد الطوارئ الإقليمية (Fedoru)، فإن 17 بالمئة من المرضى الذين راجعوا غرف الطوارئ في عام 2022 استفادوا من الفحص السريري، دون إجراء إضافي فوري.
وأكد وزير الصحة فرانسوا براون أمام مجلس الشيوخ: "في الصيف الماضي، قللنا حضور خدمات الطوارئ لدينا بنسبة 5 بالمئة، لكن هذا لا يكفي".
ويعلق الدكتور مارك نوازيت: "سياسيًا، الكل يرفض إغلاق حالات الطوارئ، لكن الحقيقة هي أنه عندما لا يكون لديك رجال، فلن تتمكن من فعل شيء".
ومن الصعب الحصول على إحصاء دقيق لعمليات الإغلاق الرهيبة هذا الصيف، حيث يتم إبلاغ وكالات الصحة الإقليمية (ARS) ، التي يجب أن تأذن بإغلاق، حتى لو كان جزئيًا، لكن وزارة الصحة لا تريد الكشف عن الأرقام لأنها "متقلبة للغاية" بحسب ما يشير مكتب الوزير.
يشير نيكولا ريفيل، المدير العام لـ AP-HP أن الطب النفسي يبقى بقعة مظلمة، إن توفر الأسرة في الخدمات المتخصصة أمر صعب.
ويضيف أن "المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة يمكثون أحيانًا في غرفة الطوارئ لمدة يومين أو ثلاثة أو خمسة أيام. عندما يكونون في حالة هياج شديد أو معرضين لخطر الهروب من المستشفى، لا يوجد أحيانًا حل آخر سوى كبح جماحهم".
من جانبه، يقول البروفيسور أنطوان بيليسولو، رئيس خدمة الطب النفسي في CHU Henri- "إنه أمر مؤلم بالنسبة للمرضى وهناك عواقب جسدية لحقيقة البقاء مستلقيًا لعدة أيام في بعض الأحيان، ولم يعد الموظفون قادرين على تحمل الأمر بعد الآن.
يذكر أن دراسة أجريت في 97 قسمًا في ديسمبر الماضي على 1700 مريض فوق 75 عاما أظهرت أن أولئك الذين يقضون الليل على نقالة لديهم معدل وفيات زائد بنسبة 46 بالمئة في 30 يومًا.
ويعلق الدكتور مارك نويزيت: يشعر الأطباء والممرضات بالذنب بسبب هذا النوع من الإساءة، وهم يتخلون عن التزامهم بالخدمة العامة.
المصدر: صحيفة "لوفيغارو"