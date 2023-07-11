"لوفيغارو": إغلاق جزئي في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الفرنسية بسبب نقص الموظفين

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير لها، إن مراكز الطوارئ الفرنسية تعاني ضغطا متزايدا، لاسيما مع بدء العطلات، حيث ترتفع عمليات الإغلاق الجزئي للخدمة بسبب نقص الموظفين، إذ أن الإجراءات التي تم إطلاقها الصيف الماضي وتجديدها لم تعد كافية، ما يُعطِّل خطة ماكرون لتخليص "الطوارئ" من الازدحام بحلول 2024.

هذه الأزمة أصبحت معروفة الآن في كل مكان في فرنسا مع بدء الصيف حيث تكافح مراكز الطوارئ لاستكمال جداولها وتضطر إلى تعديل ظروف استقبالها.

يقول الدكتور مارك نوازيت رئيس مراكز الطوارئ في فرنسا ورئيس قسم الطوارئ لمجموعة المستشفيات في منطقة "جنوب ألزاس" إنه "في العام الماضي، ساعدت الإجراءات السريعة قليلاً، ولكن منذ ذلك الحين تدهور الوضع بشكل واضح وكل عام أصبح أسوأ من العام السابق".

ويضيف: "يمكن علاج 30 إلى 40 بالمئة من الأشخاص الذين يحضرون إلى غرفة الطوارئ في عيادة المدينة".

ووفقًا لاتحاد مراصد الطوارئ الإقليمية (Fedoru)، فإن 17 بالمئة من المرضى الذين راجعوا غرف الطوارئ في عام 2022 استفادوا من الفحص السريري، دون إجراء إضافي فوري.

وأكد وزير الصحة فرانسوا براون أمام مجلس الشيوخ: ​​"في الصيف الماضي، قللنا حضور خدمات الطوارئ لدينا بنسبة 5 بالمئة، لكن هذا لا يكفي".