بعد 50 عاما.. مسن ياباني يقر بـ"أعماله الإرهابية"

أقر مسن ياباني، خلال احتضاره في أحد مستشفيات طوكيو، بارتكاب "أعمال إرهابية"، قبل نحو 50 عاماً، حين كان يعيش تحت اسم مستعار، وهو أبرز المطلوبين في البلاد.

وعقب الاعترافات، طالبت إدارة المستشفى بإبلاغ الشرطة كون هذا المسن أحد أكثر الهاربين المطلوبين في البلاد، حيث بقي هاربا نحو 50 عاما، لكونه عضواً في "جماعة متطرفة" نفذت أعمالاً إرهابية في فترة السبعينيات.

وبعد تلقي البلاغ، توجهت الشرطة إلى المستشفى بالقرب من طوكيو لاستجواب الرجل البالغ من العمر 70 عامًا، وقالت إنه اعترف بأعماله، وذلك إثر إصابته بمرض السرطان، وفي المرحلة الأخيرة.