ضبطت الشرطة التركية، في مدينة أضنة، جنوب البلاد، اليوم الإثنين، جزاراً خلال نقله كمية كبيرة من لحوم الخيول، قبل أن يكشف في التحقيقات الأولية هوية زبائن لحومه تلك.

وشكّت دورية شرطة في سيارة مغلقة وذات حمولة ثقيلة، لتعثر بداخلها على نحو 1.5 طن من اللحوم المعبأة في أكياس، وبالتالي تكشف تحقيقات الشرطة أنها لحوم خيول، وتوقف الجزار الذي يدعى نور الدين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الجزار أبلغ الشرطة في بداية الأمر، أن اللحوم مخصصة لأقاربه فقط وليست للبيع، لكن تبريره ذاك لم يغير من الأمر شيئاً، حيث تم استدعاء طبيب بيطري من مديرية الزراعة في أضنة، وأكد أنها لحوم خيول.

ورجحت وكالة "إخلاص" للأنباء، ووسائل إعلام محلية عديدة أخرى، أن تكون اللحوم المضبوطة لحمير أو أحصنة.

وأظهر مقطع فيديو، عمالاً ينقلون أكياس اللحوم من سيارة الجزار، تمهيداً لإتلافها، ومن ثم احتجاز نور الدين وسيارته.

ويواجه الجزار نور الدين اتهامات تتعلق بتوزيع طعام فاسد، لكن من غير الواضح إن كانت إفادته بكون اللحوم مخصصة لأقاربه، ستخفف من العقوبة التي قد يواجهها.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من سكان أضنة التي تشتهر بوجبة كباب تحمل اسمها، وتحظى بإقبال واسع من عشاق اللحوم المشوية.