في غزة.. حتى المقابر ضحية للقصف

لم تسلم حتى المقابر في غزة من الاستهداف الإسرائيلي، سواء عبر القصف الجوي، أو عبر التجريف بالآليات، خاصة في مدينة غزة وشمالها والمناطق الحدودية.

ولا توجد إحصائية فلسطينية رسمية عن عدد المقابر والقبور التي تم تدميرها بفعل الحرب، إلا أن الدمار طال جميع المقابر الموجودة شمال القطاع، وحرم سكان غزة من دفن جثامين الضحايا.

وأقدم الجيش على نبش المقابر الجماعية التي اضطر الفلسطينيون لإحداثها في عدد من المستشفيات والمناطق، وقام بانتشال جثامين الضحايا الذين دفنوا فيها، وهو الأمر الذي تكرر بأكثر من منطقة.

الفلسطيني شريف الخطيب، وهو أحد الذين لم ينزحوا من منازلهم شمال القطاع، قال إن "الجيش الإسرائيلي دمر جميع مقابر الشمال ونبش القبور، وبعض شواهد المقابر تمت تسويتها بالأرض ودفنها بالرمال".

وأوضح الخطيب لـ"إرم نيوز"، أن "دماراً كبيراً ألحقه الجيش بالمقابر شمال القطاع وقبورها، وقد حاول السكان دفن بعض ضحايا القصف في المقابر بعد الدمار الكبير، إلا أن تدميرها لم يمكنهم من ذلك، فقد كان الجيش يقصف المقابر بالطائرات الحربية، ثم يقوم بتجريفها بآلياته العسكرية وينبش بعض القبور ويصادر الأشلاء، وما أقدم عليه صادم للغاية ومروع".