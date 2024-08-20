الكويت.. اعتبار حريق أودى بحياة 49 عاملا "جنحة"

قررت النيابة العامة في الكويت، اعتبار حريق ضخم تسبب في يونيو، بوفاة 49 عاملًا، جنحةً لعدم وجود شبهة جنائية.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية، عن مصدر أمني قوله، إن النيابة العامة اعتبرت حريق مبنى العمال في منطقة المنقف، "جنحة" لعدم وجود شبهة جنائية أو عمد.

وأضافت أن قرار النيابة الذي استند على التقارير الفنية التي أثبتت أن الحريق غير عمدي، شمل أيضًا إحالة ملف القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات.

وسيخفف التصنيف القانوني للحادثة من جريمة إلى جنحة، في الغالب، من أي عقوبات سيتم إصدارها على المتهمين بعد انتهاء التحقيقات.

وكانت النيابة العامة في بداية التحقيقات، قد اتهمت مواطنًا كويتيًا وأربعة مصريين وثلاثة هنود، بالمسؤولية عن مقتل 49 عاملًا في الحريق الذي خلف عددًا مماثلًا من المصابين، وغالبيتهم من الهنود.

ووجهت النيابة للمتهمين الثمانية تهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال بإجراءات الأمن والسلامة للوقاية من الحريق، وشهادة الزور وتمكين مطلوبين من الفرار، وأمرت بحبسهم بعد تحقيقاتها الأولية في الحادثة، قبل أن يطلق سراحهم لتستمر محاكمتهم وهم طلقاء.

ووقع الحريق في مبنى مكون من سبعة طوابق، ويقطنه قرابة 200 عامل يتجاوز عددهم الطاقة الاستيعابية للمكان، فيما بينت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي عند الفجر، قبل أن يصل لأسطوانات غاز مخزنة في أسفل البناء الذي كان باب السطح فيه مقفلاً.

وهزت الحادثة البلد الخليجي الذي يستضيف نحو 3.3 مليون وافد أجنبي، ودفعت السلطات لتشديد الإجراءات على مخالفات سكن العمال.