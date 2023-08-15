الطفلة سارة شريف تقضي في ظروف غامضة بإنجلترا

عثرت الشرطة البريطانية على طفلة تدعى سارة شريف تبلغ من العمر 10 سنوات، مقتولة في منزل والدها بمنطقة ساري في إنجلترا.

وكانت الضحية بمفردها عندما وصلت الشرطة، مع استمرار البحث عن ثلاثة مشتبه فيهم، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة إن الطفلة وجدت في منزل والدها بقرية هورسيل الهادئة في ساري بالقرب من ووكينغ في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي".

ونقلت عن والدتها أولغا البالغة 36عامًا، أن "حياتها لن تعود كما كانت مرة أخرى بعد مقتل سارة".

وصرحت الأم المكلومة بأن ابنتها سارة كانت "دائمًا سعيدة وتضحك "، ثم تابعت "كانت طفلتي جميلة جدًّا، لا أصدق أنها ماتت".