جريمة صادمة داخل مستشفى فرنسي تثير الاستياء

وُجّهت إلى ممرضة تبلغ من العمر 26 عامًا، تعمل في مستشفى بمنطقة مونتروي قرب باريس، تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين، بعد ظهور مقاطع فيديو تُظهر رُضَّعًا في أوضاع غير لائقة، بحسب ما أفادت النيابة العامة لوكالة "فرانس برس".

وتشمل التهم أيضًا تصوير ونشر محتوى إباحي يتعلّق بالأطفال، في قضية أثارت موجة غضب بعد تداول المقاطع عبر تيك توك.

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ووفق التحقيقات، تعود الوقائع إلى ديسمبر 2024 ويناير 2025 داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة حيث كانت الممرضة تعمل، وقد تم توقيفها عن العمل.

وكانت المشتبه فيها سلَّمت نفسها للشرطة مساء الأربعاء، مشيرة في إفادتها إلى تورط رجل آخر، زاعمة أنه لم يكن في وعيه وقت الحادثة.

وأضافت النيابة العامة أن هذا الرجل البالغ 28 عامًا والذي كانت على علاقة به، اتُهم بالتواطؤ في اعتداءات جنسية، ويُشتبه في أنه المحرض في هذه الأفعال.

ووضع المتهمان تحت المراقبة القضائية، خلافًا لرأي النيابة العامة التي طلبت احتجازهما احتياطيًّا.

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تأتي هذه القضية في أعقاب تداول مقاطع فيديو عبر تيك توك تشير إلى "فضيحة في مستشفى" في المنطقة.

وفي فيديو حصد 1,4 مليون مشاهدة، يقول رجل إنّ "شخصين يعملان مع الرضّع يستمتعان بالاعتداء على أطفال سود"، قبل أن يضيف أن الأمر "يحمل طابعًا جنسيًّا".

وأشارت النيابة العامة إلى "عدم وجود دوافع عنصرية وراء هذا الفعل، إذ إن أحد الطفلين أبيض والآخر أسود".