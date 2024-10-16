مصرع بلوغر شهير أثناء التقاط "سيلفي" (صور)

كشفت السلطات البريطانية اليوم عن اسم المؤثر البريطاني الذي سقط لِيلقى حتفه أثناء محاولته تسلق أعلى جسر في إسبانيا، دون معدات السلامة لالتقاط "صورة".

وقالت مصادر لصحيفة "ميرور" البريطانية إن لويس ستيفنسون، البالغ من العمر 26 عامًا، تلقى تحذيرًا من عائلته بعدم تسلق جسر كاستيلا لا مانشا الذي يبلغ ارتفاعه 197 مترًا في تالافيرا دي لا رينا قرب مدريد، لكنه قبِل التحدي.

وأكدت المصادر أن لويس تسلق الجسر وحاول التقاط صورة جريئة لنشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه مضى إلى حتفه يوم الأحد الماضي.

وتمتلئ صفحة لويس على إنستغرام بصور له وهو فوق مبان شاهقة وهياكل ضخمة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مدينة نيويورك.

وعبرت صديقة لويس عن حزنها على المأساة، ووصفت وفاة شريكها بالـ"كابوس".

وقال جد لويس لصحف محلية "لقد حاولنا جميعًا إقناعه بالتخلي عن هذه الهواية. لكنه لم يسمع".

وحصد لويس عددًا كبيرًا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل مغامراته الجريئة؛ ما جعل الكثيرين يُعبرون عن حزنهم لوفاته.

ونشر أحد متابعي لويس في إنستغرام: "معرفتك كانت من أعظم الامتيازات في حياتي. وفقدانك هو أعظم حزن في حياتي. لن تصف أي كلمات في منشور غبي على إنستغرام مدى افتقادي لك".

وشارك آخر صورة للويس وهو يَعتلي ناطحة سحاب في مدينة نيويورك، قائلًا "خلال السنوات السبع الماضية، قدمت لي فهمًا جديدًا للحرية، والذي غيَّر وجهة نظري في الحياة بشكل كبير، وأرشدني في عملي الإبداعي الخاص، وحفزني دائمًا وألهمني من خلال اتساقك الإبداعي. سأظل ممتنًّا إلى الأبد للفرص التي منحتني إياها والأشخاص الذين قدمتني إليهم".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي حياته بسبب صورة، حيث سبقه كثيرون أرادوا جمع الإعجابات بصور خطيرة من مناطق شاهقة.

