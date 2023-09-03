تزايد سرقات المتاجر في الولايات المتحدة يفاقم قلق الموزعين‎

تعزز متاجر وصيدليات في الولايات المتحدة إجراءات الحماية للكثير من السلع في ظلّ ازدياد السرقات لدرجة باتت تؤثر على استمرارية بعض الموزّعين.

وتقول رئيسة سلسلة متاجر "ديكس سبورتينغ غودز" للسلع الرياضية لورن هوبارت: "تمثّل جرائم العصابات المنظمة والسرقة بشكل عام خطرًا كبيرًا بالنسبة للعديد من الموزّعين".

وتضيف هوبارت أن "حصّة السرقات في خسائر البضائع كبيرة سواء بالنسبة لنتائج الربع الثاني أو لتوقعاتنا للعام بكامله".

ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح السنوية للسهم الواحد - وهو معيار قياسي بالنسبة للأسواق - بين 11,33 و12,13 دولار، بعدما كان يتراوح سابقًا بين 12,90 و13,80 دولار.

في هذا الإطار، تمثّل خسائر البضائع الفرق بين الكميات التي يتم شراؤها من المورّدين والمخزون الفعلي وهو أقل بسبب عمليات السرقة من قبل الزبائن والموظفين.

وتثير زيادة عمليات السرقة، خصوصًا العنيفة منها، وتأثير ذلك على الموارد المالية للمتاجر، قلق الكثير من الشركات في الولايات المتحدة بينها شركة التوزيع الضخمة "وول مارت" ومنافستها "تارغت" وسلسلة صيدليات "سي في إس" ومنافستها "وول غرينز" وسلسلة متاجر "هوم ديبو" للمفروشات أو حتى موزّع الأحذية الرياضية "فوت لوكر".