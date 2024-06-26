هجوم واسع على الفنانة السورية دانا مارديني بسبب حفل عيد ميلادها (صور)

ووثق الفيديو، مقاطع متنوعة من الحفل، إذ ظهرت الفنانة السورية في مقطع وهي على أرجوحة معلقة فوق مسبح، بينما كانت ترتدي فستانًا أسود يكشف معظم جسدها، وفي مقطع آخر ظهرت بصحبة صديقة وشاب وهم داخل المسبح، بينما استمتعوا بالسباحة على ما يبدو، كما ظهرت في مقطع آخر وهي تحمل البالونات.

ومن غير المعروف هوية الصديقة التي ظهرت بصحبة مارديني، واحتفلت معها بعيد الميلاد، إلا أن من ظهروا معها بدا أنهم جميعًا من الأجانب.

لكن ما لبث أن أثار الفيديو استنكارًا بين نشطاء، خاصة مع ظهور معظم من في الفيديو بثياب السباحة، وتساءلوا عن سبب ظهور الفنانة السورية بهذا "العري" وفق قولهم، بينما عبر آخرون عن صدمتهم من جرأتها وظهور العديد من الفنانين بشكل مخالف لما عهدوه منهم.