هجوم واسع على الفنانة السورية دانا مارديني بسبب حفل عيد ميلادها (صور)
شنّ طيف واسع من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنانة السورية دانا مارديني، التي وثقت، أمس الثلاثاء، احتفالها بعيد ميلادها الـ35.
ونشرت مارديني عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو، يُظهر مفاجأة أصدقاء لها بالاحتفال بعيد ميلادها، بينما كانوا يقضون وقتهم في فندق على الأرجح.
ووثق الفيديو، مقاطع متنوعة من الحفل، إذ ظهرت الفنانة السورية في مقطع وهي على أرجوحة معلقة فوق مسبح، بينما كانت ترتدي فستانًا أسود يكشف معظم جسدها، وفي مقطع آخر ظهرت بصحبة صديقة وشاب وهم داخل المسبح، بينما استمتعوا بالسباحة على ما يبدو، كما ظهرت في مقطع آخر وهي تحمل البالونات.
ومن غير المعروف هوية الصديقة التي ظهرت بصحبة مارديني، واحتفلت معها بعيد الميلاد، إلا أن من ظهروا معها بدا أنهم جميعًا من الأجانب.
لكن ما لبث أن أثار الفيديو استنكارًا بين نشطاء، خاصة مع ظهور معظم من في الفيديو بثياب السباحة، وتساءلوا عن سبب ظهور الفنانة السورية بهذا "العري" وفق قولهم، بينما عبر آخرون عن صدمتهم من جرأتها وظهور العديد من الفنانين بشكل مخالف لما عهدوه منهم.
وقالت متابعة إن مواقع التواصل الاجتماعي كشفت حقيقة العديد من الفنانين، بينما عبرت أخرى عن أسفها بسبب ظهور مارديني بهذا الشكل، معلقة بالقول: "تفاجأت الصراحة.. كنت أحبها".
وعبر حسابها على "إنستغرام"، والذي يتابعها عليه أكثر من 400 ألف شخص، علقت الفنانة السورية على الحفل، بعبارة أرفقتها بالإنجليزية: "من الرائع الانطلاق نحو عامي الـ35، معكم أيها الأصدقاء".
وهنأ فنانون آخرون بمنشورات، الفنانة السورية، منهم الفنان اللبناني نيقولا معوض، الذي تشاركه بطولة مسلسل، ومواطنته الفنانة باميلا الكيك.