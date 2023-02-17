بعد تشخيص بروس ويليس بالخرف.. بماذا يختلف عن الزهايمر؟

ما هو الخرف؟

تقول منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 55 مليون شخص حول العالم يعانون من أمراض الخرف.

وبحسب الأطباء، فإن الخرف متلازمة وليس مرضا، ما يعني أنه مجموعة من الأعراض الإدراكية والنفسية التي لا يمكن تشخصيها بشكل نهائي.

ويؤكد الأطباء أن الخرف يؤثر على المهام الإدراكية العقلية مثل الذاكرة والتفكير المنطقي، ويندرج أسفله عدد من الأمراض من بينها الزهايمر (أكثر أمراض الخرف شيوعا) والخرف الجبهي الصدغي (المصاب به بروس ويليس) وباركنسون وهنتنغتون.

ومن الممكن أن يصاب الأشخاص بأكثر من نوع واحد من الخرف، وهو ما يعرف بالخرف المختلط، وبه يعاني المريض من أعراض نوعين أو أكثر من أمراض الخرف.

ويعد الخرف السبب الرئيسي الخامس للوفاة حول العالم، إذ ينجم عن تطوره أعراض خطيرة، منها عدم القدرة على رعاية النفس ومشاكل في إدراك الزمن وتغيير في السلوك واكتئاب وأحيانا سلوك عدواني.

ويؤكد الأطباء أنه من السهل التغاضي عن الأعراض الأولية للخرف، إذ يمكن أن تكون خفيفة، فغالبا ما يبدأ بنوبات بسيطة من النسيان، أو صعوبات في إدراك الوقت.