محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد في اليونان (فيديو)

شارك الفنان المصري أحمد سعد، متابعيه بمقطع فيديو وهو يغني ويرقص مع لاعب المنتخب المصري، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على أنغام أغنية "إيه اليوم الحلو ده" ثم أغنية "وسع وسع"، وذلك خلال تواجدهما معاً في مدينة ميكونوس اليونانية.

ونشر سعد، عبر حسابه على انستغرام مقطع فيديو يرصد رقصه مع صلاح، وعلق قائلا: "إيه صلاح الحلو ده".

وظهر في الفيديو الذي نشره سعد أن صلاح من محبي هذه الأغنية فقد كان يرددها في الوقت الذي كان فيه الحضور ينسقون رقصتهم وتفاعلهم مع رقصة صلاح.