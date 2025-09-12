بعد غياب لسنوات.. جيانا عيد تعود إلى عالم الدراما (صور)

أعادت نقابة الفنانين السوريين الممثلة جيانا عيد لعالم الدراما، بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية التي كانت نجمة فيها بلا منازع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

واختارت النقابة الفنانة عيد رئيسة للجنة نقابية معنية بإجراء اختبارات للراغبين بالانتساب للنقابة في مجالي الإخراج والتمثيل.

وظهرت النجمة السورية في الاختبارات برفقة عدد كبير من الممثلين والمخرجين السوريين، وسط ثناء وإشادة بتاريخها الفني.

كما تلقت عيد ترحيباً من قبل مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في ظهورها الجديد بالوسط الفني، وسط دعوات من البعض لتقديم أعمال درامية جديدة.

وغابت جيانا عيد عن الأعمال الدرامية السورية في السنوات الماضية رغم كثافة الإنتاج، وإقامتها الدائمة في سوريا، كما غابت عن الفعاليات الفنية والمهرجانات، قبل أن تظهر عبر نقابة الفنانين في عودة جديدة للساحة.

وجيانا عيد من مواليد دمشق في العام 1963، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت الطالبة الوحيدة في دفعتها قبل أن تتحول لنجمة جيلها بعد التخرج.

وبدأت عيد منذ ثمانينيات القرن الماضي تقديم أعمال درامية، توجتها بمسلسل "الطبيبة" عام 1988 الذي يعد من أبرز الأعمال التي قدمتها.

وتضم قائمة الأعمال التي شاركت فيها عيد مسلسلات، بينها: "القبضاي بهلول، الطبيبة، الرجل الأخير، رياح الليل، درب التبان، الدغري، رياح المواسم، العنب المر، ليل المسافرين، أمنيات صغيرة، أمهات، امرأة في دائرة الخوف، البيوت أسرار، بانتظار الياسمين".

يُشار إلى أن جيانا عيد متزوجة بالفنان زياد سعد، ولم يثمر زواجهما عن أولاد، كما أنها شقيقة الفنان حسام عيد.