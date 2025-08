في خطوة مفاجئة.. بالدوني يشارك بجلسة استماع لإفادة بليك لايفلي

في خطوة غير متوقعة، حضر الممثل والمخرج جاستن بالدوني جلسة الاستماع التي أدلت فيها النجمة بليك لايفلي بإفادتها، ضمن النزاع القانوني الدائر بين الطرفين بشأن فيلم It Ends With Us.

وذكرت مصادر لموقع TMZ أن بالدوني، 41 عامًا، تواجد في مكتب المحاماة بمدينة نيويورك يوم الخميس 31 يوليو، حيث كانت بليك لايفلي، 37 عامًا، تخضع للاستجواب من قبل محاميها، بحضور فريقها القانوني.

ويأتي ذلك بعد أن منح القاضي لويس جاي. ليمان فريق ليفلي الحق في تحديد مكان الإفادة، وإخطار الأطراف مسبقًا بالحضور، بموجب أمر وقائي أصدره سابقًا.

وكانت بليك قد اتهمت بالدوني، الذي يشاركها بطولة الفيلم، بالتحرش الجنسي، والسعي إلى الانتقام منها، وهي مزاعم نفاها بالدوني.

من جانبه، رفع بالدوني دعاوى مضادة ضد بليك لايفلي، وزوجها النجم رايان رينولدز، بتهم الابتزاز والتشهير، لكن القاضي ليمان رفض تلك الدعاوى، وقرر محاموه عدم إعادة تقديمها.

وفي يونيو الماضي، وبعد رفض دعوى بالدوني التي طالب فيها بتعويض قدره 400 مليون دولار، أصدرت بليك لايفلي بيانًا قالت فيه: "شعرتُ، كغيري من النساء، بألم الدعوى الانتقامية، وما تحمله من محاولات لإسكاتنا عبر العار المصطنع".

وأكدت أنها "أكثر عزيمة على الدفاع عن حق كل امرأة في أن تُسمَع وتحمي نفسها، وكرامتها، وقصتها".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي بالدوني أو ليفلي حتى الآن.