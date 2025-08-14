logo
منوعات

أم تُضحي بحياتها لإنقاذ ابنتها من غصن شجرة (صور)

تعبيرية المصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 10:29 ص

توفيت أم بريطانية تبلغ من العمر 32 عامًا، بطريقة  مأساوية أثناء إنقاذ ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات من غصن شجرة سقط فجأة خلال نزهة مسائية في حديقة ويتون كونتري بارك بمدينة بلاكبيرن.

وبحسب صحيفة "ميرور" وقعت الحادثة المؤلمة حوالي الساعة 8:30 مساءً، بينما كانت الأم تسير مع ابنتها في عربة الأطفال وأخيها الأكبر، في حين كان زوجها وابنها الآخر (9 سنوات) يسيران أمامهم بقليل.

وعندما سقط غصن كبير فجأة، تمكنت الأم من دفع عربة الطفلة بعيدًا عن مسار الغصن، مما أنقذ حياة ابنتها قبل أن تتلقى هي الضربة كاملة. ووصل المسعفون بسرعة، لكنها كانت قد فارقت الحياة في مكان الحادث، فيما نجت الطفلة دون إصابات.

de110343-c5e1-4c53-9cbe-ea5818ec92cf

وتدفقت عبارات التعزية والثناء على الأم وتصرفها الشجاع، حيث وصفها أقاربها وأفراد المجتمع بأنها أم محبة ومضحية بكل معنى الكلمة. 

وقال عم الضحية إن الطفلة أخبرته بأن والدتها دفعتها بعيدًا عن الغصن قبل سقوطه مباشرة. وأضاف أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على أبنائها، خاصة الأكبر الذي كان شاهدًا على المأساة، مرجحًا أنه لن يعود إلى الحديقة مجددًا.

be9c082f-6951-4c96-bab1-2fedb4fbbef5

وأكدت شرطة لانكشاير أن الوفاة لا تُعد حادثة مشبوهة، وسيتم إعداد تقرير لتقديمه إلى الطبيب الشرعي

وهزّت هذه الواقعة المجتمع المحلي، معيدة النقاش حول سلامة الحدائق العامة.
 
 

