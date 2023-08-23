برلماني لبناني: أدوية ومبيدات زراعية مسرطنة تنتشر في السوق المحلي

كشف النائب في البرلمان اللبناني وائل أبو فاعور، عن وجود أدوية ومبيدات زراعية في البلاد، ممنوعة في كثير من دول العالم، وتسبب أمراضًا خطيرة من بينها السرطان.

وقال أبو فاعور في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن "هذه الأدوية ممنوعة في معظم دول العالم وفي لبنان بموجب قرارات وزارتي الزراعة والصحة".

وأكد "أن استخدام هذه الأدوية أثبت تسببها بعدد كبير من الأمراض"، حيث تدخل إلى السوق اللبناني ويتم استعمالها من قبل المزارعين، والبعض يستخدمها عن جهل، لكن البعض الآخر يعي خطورتها ويستخدمها كبديل، إلا أن آخرين يستخدمون هذه الأدوية "عن قلة ضمير"، وفق وصفه.