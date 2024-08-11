أصدرت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، حكمًا غيابيًا بإعدام ناشط يمني مثير للجدل، "رجمًا حتى الموت حدًا".

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة "بني بهلول وبلاد الروس" جنوب شرق العاصمة صنعاء، إدانة الناشط اليمني في المجال الإغاثي الإنساني، غالب القاضي؛ بتهمة "ارتكاب فاحشة الزنا والتزوير في محرر عرفي لعقد الزواج المنسوب إليه في قرار الاتهام".

وقضت المحكمة بمعاقبة الناشط "بالرجم حتى الموت حدًا"، و"التصدي له في واقعة المساهمة في قتل المجني عليها والجنين الذي كان في بطنها"، بحسب الأدلة الموضحة في حيثيات وأسباب هذا الحكم.

وقال المحامي اليمني وضاح قطيش، الذي نشر صورة من محضر النطق بالحكم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قرار المحكمة يقضي بالرجم حتى الموت ضد الجاني غالب القاضي؛ عقب إدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن".

وتساءل في منشور آخر عن دور "الجهات الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات" في القبض على الناشط وتقديمه إلى العدالة.

وكان الناشط اليمني في مجال الإغاثة الإنسانية وجمع التبرعات، غالب القاضي، قد أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية؛ إثر اتهامه بـ"استغلال حاجة الفقراء والمساكين لتحقيق أهداف شهوانية"، بواسطة عقود زواج غير شرعية، وفق ناشطين يمنيين.