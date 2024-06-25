في قصة أقرب للخيال.. شاب فقير يفاجأ أنه من عائلة ثرية
أصيب زوجان صينيان بالصدمة عندما اكتشفا أن ابنهما "المتوفى" على قيد الحياة، بعد 33 عامًا من اعتقادهما بذلك.
وتبين أن قريبة مدير المستشفى، التي تعاني العقم، قامت بتربية الابن.
واعتقد الزوجان أن ابنهما توفي بعد وقت قصير من ولادته، لكن المفاجأة الصادمة اكتشافهما أنه حي يرزق بعد أكثر من ثلاثة عقود.
وأصيب تشانغ هواي يوان (33 عاما)، الذي نشأ في قرية ريفية فقيرة في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، بالصدمة عندما اكتشف أنه تم تبنيه، وأن والديه البيولوجيين تاجران ثريان من مقاطعة تشجيانغ جنوب شرق الصين.
ووفق وسائل إعلام محلية، أخبر الأطباء والدي تشانغ أنه مات لأنه ولد قبل الأوان، لكن في الواقع تم تسليمه إلى قريبة مدير المستشفى التي لم تكن قادرة على الإنجاب.
ونشأ تشانغ على بعد حوالي 400 كيلومتر من مقاطعة تشجيانغ حيث يعيش والداه.
وكان الزوجان اللذان تبنياه في الخمسينيات من العمر، وكان الأب معاقًا، لذلك واجه تشانغ ضائقة مالية؛ مما دفعه إلى ترك المدرسة في سن السابعة عشر.
ولم تخبره والدته بالتبني بالحقيقة إلا بعد وفاة والده بالتبني عام 2023، إذ كشفت له أنه ليس طفلهما البيولوجي.
وبعد ثلاثة عقود على الأقل من حرمان والديه منه، التقياه أخيرا بمساعدة الشرطة، في مايو/أيار من هذا العام.
واستقبلت العائلة الابن "تشانغ" باحتفال ضخم، وقدما له بطاقة مصرفية لحساب يحتوي على 1.2 مليون يوان (166 ألف دولار)، ما جعله ينهار باكيًا.
وتشانغ هو الابن الثاني لعائلته البيولوجية.
وعلى الرغم من نشأته فقيرًا، يبدو أن تشانغ ورث موهبة والديه البيولوجيين في العمل؛ لأنه كان يمتلك مصنعًا صغيرًا.