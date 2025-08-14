امرأة تعيش مع جثة زوجها لعجزها عن طلب المساعدة

اضطرت امرأة تركية مسنة وعاجزة عن الحركة والصراخ، للعيش مع جثمان زوجها في غرفة واحدة طوال أسبوع كامل؛ بسبب عدم قدرتها على طلب المساعدة.

وكانت "آينور" (81 عاماً) تعيش مع زوجها حسن تحسين أوزكانيجي وحدهما في منزل بولاية "قونية" التركية، عندما توفي الزوج في فراشه عن عمر 81 عاماً أيضاً.

واضطرت الزوجة للعيش في المنزل، بل في الغرفة ذاتها؛ بعدما فشلت في طلب المساعدة، وأغمي عليها عندما زحفت نحو باب المنزل لطلب النجدة.

أخبار ذات علاقة محكمة بريطانية تدين رجلا بعد تركه جثة شريكته في المنزل لسنوات

وتكشفت فصول تلك الحادثة المؤثرة بعدما أبلغ جيران المنزل الشرطة عن رائحة كريهة قادمة من منزل الزوجين المسنين.

وعند وصول الشرطة وفرقة طوارئ متخصصة بفتح الأبواب، شاهدوا الزوجة فاقدة للوعي على الأرض أمام باب إحدى الغرف؛ فيما عثروا على جثة زوجها، حسن، في الغرفة نفسها.

ويقول الأطباء الذين يعالجون "آينور" في المستشفى إن حالتها حرجة؛ بينما توفي زوجها متأثراً بمشاكل في القلب والكلى.

وتحقق الشرطة لمعرفة السبب في بقاء الزوجين المسنين وحيدين كل تلك الأيام دون أن يتواصل أحد من أقاربهما.

وكشفت إحصائية رسمية حديثة أن أكثر من خمسة ملايين شخص يعيشون بمفردهم في تركيا، من بين أكثر من 85 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد.