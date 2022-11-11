طعمها مثل الـ"هواء" تمامًا.. شركة يابانية تصنع حلوى دون نكهة
ترتبط الحلويات بنكهاتها المتعددة فمنها ما هو بالشوكولاته أو الفانيلا، وأخرى بالفاكهة، كما ابتدع محبو الحلويات أطعمة "غريبة" مثل الحامضة والحارة والمالحة.
ومؤخرًا، قررت شركة للمواد الغذائية في اليابان، التغريد خارج السرب، من خلال طرح نوع حلويات جديد يخالف الأطعمة المعروفة، حيث صنعت حلوى خالية من النكهات، ليكون طعهما تمامًا مثل "الهواء".
ووفق موقع "سورا نيوز 24" الإخباري الياباني، فإن شركة سلسلة متاجر "لوسون" اليابانية للمواد الغذائية، صنعت هذه الحلوى وأطلقت عليها اسم "أجي نو تشناي" أي "لا طعم لها".
وبحسب المعلومات الغذائية المدونة على هذه الحلوى، فإنها تحتوي على مكونين فقط، وهما بديل السكر الاصطناعي "بوليديكستروز"، وبديل السكر المكرر بدرجة عالية "إريثريتول".
وتختبر "لوسون" وهي إحدى أكبر سلاسل المتاجر الصغيرة في اليابان للمواد الغذائية، في الوقت الحالي حلوى "أجي نو تشناي" ضمن مجموعة من منتجاتها الجديدة.
وأطلقت حملة ترويجية للتعرف على مدى قابلية المستهلكين لهذه الحلوى.
وأفاد موقع "سورا نيوز 24"، بأن هذه الحلوى تثير دهشة اليابانيين، لخلوها من النكهات، حيث تمكن صانعوها من تقليل نكهتها إلى لا شيء تقريبًا، فهي تحتوي على نكهة خفيفة جدا، تتشابه مع نكهة المشروبات الرياضية المخففة.
وأحدثت الحملة الترويجية لهذه الحلوى، ردود فعل واسعة بين اليابانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل أحد المتفاعلين مع الحملة: "لماذا تتحمل "لوسون" عناء صنع حلوى دون طعم، أليست النكهة هي السبب الرئيس لتناول الحلوى؟
وأوردت "لوسون" في تصريحات صحفية، والتي تجيب على هذا السؤال، أن بعض الناس يستخدمون الحلوى فقط لمنع أفواههم وحلقهم من الجفاف، حيث بهذه الحلوى، يمكنهم الاستغناء عن كل النكهات الحلوة والاصطناعية.
كما تساءل متفاعل ثانٍ مع الحملة الترويجية لهذه الحلوى، حول ما إذا كان سيستمر إنتاج هذه الحلوى لسنوات طويلة.
وردت "لوسون" في تصريحات صحفية، أن إنتاج حلوى "أجي نو تشناي" في المستقبل، سيعتمد على نسبة استهلاكها.
وتابعت "لوسون": "إذا أشاد المستهلكون بهذه الحلوى، وحظيت بإقبال كبير على استهلاكها، فستصبح منتجا ثابتا ودائما في متاجرنا، وسنكون قادرين على الاستمتاع بطعم (الهواء) لسنوات قادمة".