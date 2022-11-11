طعمها مثل الـ"هواء" تمامًا.. شركة يابانية تصنع حلوى دون نكهة

ترتبط الحلويات بنكهاتها المتعددة فمنها ما هو بالشوكولاته أو الفانيلا، وأخرى بالفاكهة، كما ابتدع محبو الحلويات أطعمة "غريبة" مثل الحامضة والحارة والمالحة.

ومؤخرًا، قررت شركة للمواد الغذائية في اليابان، التغريد خارج السرب، من خلال طرح نوع حلويات جديد يخالف الأطعمة المعروفة، حيث صنعت حلوى خالية من النكهات، ليكون طعهما تمامًا مثل "الهواء".

ووفق موقع "سورا نيوز 24" الإخباري الياباني، فإن شركة سلسلة متاجر "لوسون" اليابانية للمواد الغذائية، صنعت هذه الحلوى وأطلقت عليها اسم "أجي نو تشناي" أي "لا طعم لها".

وبحسب المعلومات الغذائية المدونة على هذه الحلوى، فإنها تحتوي على مكونين فقط، وهما بديل السكر الاصطناعي "بوليديكستروز"، وبديل السكر المكرر بدرجة عالية "إريثريتول".