متحول جنسياً.. تفاصيل صادمة عن أسلحة مهاجم كنيسة مينيابوليس

كشفت التحقيقات في حادث إطلاق النار على قداس في مدرسة كاثوليكية في مينيابوليس، أنه تم العثور على المهاجم المدجج بالسلاح، ميتًا في الجزء الخلفي من كنيسة البشارة، جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" نيوز.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد عُثر على روبن ويستمان (23 عامًا)، مرتديًا زيًا عسكريًا أسود، وبحوزته سلاحان ناريان على الأقل، ترجح الشرطة أنه استخدم أحدهما في هجوم كنيسة البشارة الكاثوليكية، صباح الأربعاء، والذي أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 18 آخرين.

وأوضحت مذكرة تفتيش أصدرتها الكنيسة، أنه تم العثور على 3 أسلحة نارية كأدلة: مسدس "توروس" نصف آلي، وبندقية "موسبرغ بامب أكشن"، وبندقية "ماجبول" نصف آلية.

وعثرت الشرطة كذلك على لوح خشبي مع عبوة غاز ودبوس سحب معدني على الأرض، مرجحة أن يكون المنفذ قد قرر استخدامها كقنبلة دخان.

ترسانة أسلحة

وكانت شرطة مينيابوليس، قد أعلنت يوم الخميس، أنها عثرت على 116 طلقة بندقية و3 طلقات بندقية صيد في موقع الحادث، بينما أظهرت مذكرة التفتيش أن مطلق النار ترك 4 مخازن فارغة من بندقيته نصف الآلية، وكان لديه فائض منها.

وعثر المحققون على 3 مخازن أخرى مليئة بطلقات بندقية حية على الأرض، و3 مخازن تحتوي على ذخيرة عيار 9 مم للمسدس - اثنين على الأرض وواحد تم انتشاله من داخل السلاح.

وتقول الشرطة إن المسدس "يبدو أنه تعطل" أثناء استخدام مطلق النار له، وعلقت إحدى الطلقات الحية في حجيرة الذخيرة.

وأضاف المحققون أيضًا إنهم عثروا على سكين، وقفازات خضراء بدون أصابع، وقفازات ميكانيكية سوداء، وسماعات رأس، وسترة رياضية رمادية.

وفي المجمل، أدرجت الشرطة 100 دليل، بما في ذلك قمصان ورصاصات وخراطيش، ليفحصها مكتب مينيسوتا للقبض الجنائي، كما أدرج تقرير ممتلكات صادر عن إدارة شرطة مينيابوليس 158 دليلاً.

وشملت تلك الأدلة الأسلحة النارية والأغراض التي يبدو أنها تخص مطلق النار، وجهاز USB وهاتف آيفون مأخوذان من السيارة.

وفي محادثة مع الشرطة بعد إطلاق النار، قال جيمس ويستمان، والد المنفذ إن ابنه روبن ويستمان كان يعيش مؤخرًا في ضاحية "ريتشفيلد" القريبة، لكنه انفصل عن "شريكة حياته" ويقيم مع صديق آخر في منتزه "سانت لويس" المجاور.

وأشار جيمس ويستمان للشرطة أيضًا إلى أن ابنه كان يدرس سابقًا في كنيسة البشارة ومدرستها، وأن زوجته السابقة، كانت تعمل هناك.