في ذكرى وقوعه بالبئر.. عائلة الطفل المغربي "ريان" ترزق بمولود جديد

وقال والد الطفل ريان خالد أورام لوكالة "الأناضول"؛ إن "تزامن الولادة الجديدة مع الذكرى الأولى لوفاة الطفل ريان هو أمر صعب".

وعبّر الوالد عن فرحته بسماع خبر قدوم الطفل الجديد للعائلة قائلا: "كأي إنسان يفرح حين يسمع بخبر حمل زوجته ويسأل الله أن تكون النتيجة سليمة".

وعن تسمية المولود الجديد، استبعد الأب أورام إطلاق اسم "ريان" عليه، معتبرا "أنه يجب على الإنسان الرضى بحكم الله".