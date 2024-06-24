فاز بـ4 ملايين دولار ومات.. ما حقيقة فيديو وفاة رجل في الكازينو؟

وزعمت صفحة Open Source International التي شاركت الفيديو يوم أمس عبر "إكس"، أن الرجل فاز بـ 4 ملايين دولار في كازينو "مارينا باي" بسنغافورة، لكنه أصيب بسكتة قلبية جراء الإثارة والحماسة ما أدى لوفاته.

وشكك عدد من المعلقين بحقيقة خبر وفاة الرجل، بينما تساءل آخرون عن سبب عدم تنفيذ إجراءات التنفس الصناعي له، والاكتفاء بفتح قميصه فقط.

ولم يتبين ما إن كان الخبر صحيحًا أم لا، أو كان الرجل توفي فعلًا، إذ لم يتم تناقل الخبر في الصحف المحلية السنغافورية أو العالمية حتى اللحظة.