ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بإطلالة "ملكية" في بريطانيا (صور وفيديو)

خطفت السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار إليها خلال زيارتها إلى بريطانيا، بإطلالتها التي وصفت بأنها لا تقل "ملكية" عن ملكات وأميرات المملكة المتحدة.

وتزور ميلانيا مع زوجها ترامب المملكة المتحدة، حالياً، في زيارة دولة هي الثانية للبلد الأوروبي، ليكون ترامب أول رئيس أمريكي يتلقى دعوة لزيارة بريطانيا مرتين من الملك تشارلز الثالث.

واستقبل الملك تشارلز الرئيس الأمريكي وزوجته، الأربعاء، وسط مظاهر احتفالية غير مسبوقة وإجراءات أمنية مكثفة والإعلان عن استثمارات في قطاع التكنولوجيا واحتجاجات مزمعة.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى قلعة "وندسور"، أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم وموطن العائلة المالكة البريطانية منذ ما يقرب من 1000 عام.

ووصف ترامب الزيارة بأنه أحد التكريمات "الأسمى" في حياته، وذلك في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفه الملك تشارلز الثالث.

وقال ترامب، أمام 160 ضيفاً في قلعة "وندسور" إن "هذا الحدث غير المسبوق هو حقاً أحد أسمى التكريمات في حياتي".

واعتبر أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما "نغمتان في وتر واحد... كل منهما جميلة بحد ذاتها، لكنهما في الحقيقة مصمّمتان لأن تُعزفا سوياً".

وشمل عرض الاستقبال الملكي في القلعة موكب عربات ملكية على بساط أحمر وتحية عسكرية ومأدبة فاخرة، وهي أكبر مراسم استقبال عسكرية لزيارة دولة في الذاكرة الحية.

وسيعرض أفراد العائلة المالكة على الرئيس والسيدة الأولى مقتنيات تاريخية من المجموعة الملكية المتعلقة بالولايات المتحدة، قبل أن يزور ترامب وزوجته كنيسة القديس جورج، المثوى الأخير للملكة إليزابيث، التي استضافت ترامب في أول زيارة رسمية له في عام 2019، حيث سيضع إكليلًا من الزهور على قبرها.