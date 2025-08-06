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تحطم طائرة إسعاف يودي بحياة مريض وطاقمها في أريزونا

تحطم طائرة إسعاف يودي بحياة مريض وطاقمها في أريزونا
الطائرة المحطمة المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 6:12 ص

لقي أربعة أشخاص حتفهم، يوم الثلاثاء؛ إثر تحطم طائرة إسعاف جوي واندلاع النيران فيها، شمال ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت مصادر محلية في بيان رسمي.

وقع الحادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة "سي إس آي أفيشن" القادمة من ألبوكيركي في نيو مكسيكو، قرب مطار تشينلي- نحو 321 كيلومترًا شمال شرق مدينة فلاجستاف. وكان على متن الطائرة طاقم طبي في طريقه إلى أحد المستشفيات لنقل مريض.

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وقالت إدارة الطيران الاتحادية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن طائرة من طراز "بيتش كرافت 300" تحطمت في وقت مبكر من بعد الظهر أثناء محاولة الهبوط. وباشرت إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث.

وذكرت السلطات أن سبب التحطم لا يزال غير معروف حتى الآن.

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