بينهم السعدني ونادين نجيم.. لماذا يصر النجوم على اقتحام تيك توك؟

أصبحت علاقة نجوم الطرب والتمثيل بالمنصة الشهيرة "تيك توك" تطرح الكثير من علامات الاستفهام الحائرة في الآونة الأخيرة، في ظل إصرار عدد كبير منهم على اقتحامها وفرض أنفسهم على فضائها العام بصرف النظر عن قيمة ما يقدمونه.

واللافت أن الأمر لم يعد يقتصر على فنان يقع تحت طائلة أزمة مالية، فاتجه إلى المنصة بحثا عن مورد رزق، أو فنانة انحسرت عنها الأضواء، فأرادت تعويض غيابها عن الشاشة لسنوات طويلة، حتى تستعيد شيئا من بريقها القديم بعد أن أصبحت مجهولة لدى الجيل الجديد من الجمهور.

وبعد أن كان مشاهير الفن هم من يصنعون الترند بأعمالهم الفنية أو تصريحاتهم الجريئة، أصبحوا يبحثون عن أي ترند جديد بهدف المشارك فيه و"ركوب" موجة الاهتمام مهما كانت مؤقتة أو بعيدة عن اهتماماتهم، كما حدث مؤخرا مع ترند الملابس الهندية.

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وانتقد نشطاء التواصل الاجتماعي ما اعتبروه "تقليدا أعمى" لظهور عدد من مشاهير هوليوود ومؤثري السوشيال ميديا وبوليوود بالزي الهندي التقليدي مثل كيم كارداشيان وجون سينا وأورهان أواتراماني، فضلا عن الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس.

والغريب أن إعداد كل فنانة للمساحيق على وجهها في هذا الترند كان يستغرق 10 ساعات كاملة، رغم أن ظهورها يأتي عبر فيديو خاطف سريع، فلماذا تتكبد كل هذا العناء؟

ويشكل كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد "ثنائيا كوميديا" على تيك توك، إذ يجسدان بلغة الشفاه وأدائهما التعبيري الدرامي العديد من مقاطع أغاني المهرجانات التي صنعت الترند، وتتسم بالميلودراما والحزن مثل " ملك يا صاحبي إحكي لي / سيبني في حالي يا زميلي".

وكذلك مهرجان "حبة عصافير/ بتهري كتير/ ادعو لي أنا اللي مكبركم" أو حتى الأغنية القديمة " إديني قلبك وخد حناني/ ريحني جنبك ولو ثواني" التي غناها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في 2013.

وتعد الفنانة نادين نجيم من أكثر الفنانات انتشارا على تيك توك، حيث تشارك متابعيها العديد من المقاطع الكوميدية التي أصبحت "ترند" مثل مشهد " الراقصة كوريا" من فيلم " عسكر في المعسكر" لمحمد هنيدي، والتي تردد فيه مقولتها الشهيرة " البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر".

وتشارك كارلا حداد متابعيها تفاصيل روتينها في وضع مساحيق الوجه ورحلاتها المختلفة كل عطلة، على خلفية الأغاني التي تصنع الترند مثل أغنية حسين الجسمي: " وش من غير كان وماني / طبعي بدخل في الموضوع / انتي صورتك مستلماني / كل أيام الأسبوع".

وحصد مقطع فيديو شارك فيه إياد نصار وهند صبري وهدى المفتي أكثر من مليون مشاهدة في ساعات قليلة، حين شاركوا في ترند "أنتش وأجري"، بينما تعرضت سوسن بدر لانتقادات حين شاركت في الترند نفسه حيث اعتبر البعض أن ما قامت به من رقص غير مناسب لسنها.

ولم تكتف منة شلبي وأحمد السعدني بإعادة تقديم بعض المشاهد الكوميدية التي يتم تداولها على نطاق واسع كما تفعل دينا الشربيني وهشام ماجد عادة، بل أعادا تقديم وقائع حقيقية ومواقف مثيرة للجدل صنعت الترند مثل المشهد الشهير للكاتبة المصرية صافي ناز كاظم، وهي تنسحب على الهواء من أحد البرامج في قناة إخبارية.

ويبرر هؤلاء النجوم اقتحامهم لعالم تيك توك بهذه الكثافة المدهشة بمبررات عديدة منها أزمة كورونا التي جعلتهم يعيشون في فراغ، وكانت سببا في خطوتهم الأولى في هذا الاتجاه، فضلا عن رغبتهم في الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، لا سيما صغار السن، أو لمجرد إشاعة جو من المرح والترفيه عن النفس وإمتاع الغير.

ولا يقتنع كثير من رواد مواقع التواصل بتلك الحجج، إذ يرون أن مشاهير الفنانين يجب أن يراهنوا على أعمال قوية تجذب جمهور السينما والدراما والغناء، عوضا عن مزاحمة "التيك توكرز" في هذا الفضاء الذي صار مرتعا للجميع.