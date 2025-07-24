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بسبب الكمسري.. سائق مصري يرفض تحريك قطار في المنوفية

بسبب الكمسري.. سائق مصري يرفض تحريك قطار في المنوفية
أحد القطارات المصرية
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 1:25 ص

شهدت الأوساط المصرية، الأربعاء، واقعة صادمة، حين راجت أنباء عن تأخر رحلة داخلية بالقطار، في مدينة "تلا" مركز محافظة "المنوفية"، بسبب رفض السائق التحرك لأكثر من نصف ساعة.

وأفادت مصادر مصرية بأن سائق القطار أصر على عدم تحريك القطار شبراً واحداً في ظل غياب "الكمسري"، والذي تأخر عن الالتحاق بالرحلة وسط تضارب الأسباب، ما بين تغيب عمد وظروف طارئة.

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ويطلق مصطلح "الكمسري" على الموظف المختص بتحصيل تذاكر الركاب وهو المسؤول عن سلامة الركاب في قطارات السكك الحديدية والنقل الجماعي والنقل العام و المترو والترام.

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وحاول بعض المسافرين الغاضبين الاستفسار عن سبب تعطيل رحلتهم، حيث كشف سائق القطار أن "الكمسري" لم يحضر لتوقيع إذن المغادرة في المحطة، وهو ما يجعل الرحلة غير ممكنة، وفق "القاهرة 24".

وسادت حالة من الفوضى في محطة القطارات المذكورة، بعد قول مسؤول في المحطة إن "الكمسري" إما غادر عمله أو غائب، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتجبر سائق القطار على الانطلاق في رحلته.

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