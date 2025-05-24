بالرصاص.. لماذا مُنع حفل الفنان السوري محمد الشيخ في إدلب؟ (فيديو)

كشف مصدر أمني في إدارة منطقة الدانا شمال محافظة إدلب السورية، الجمعة، تفاصيل تخريب ومنع إقامة حفل للفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة سرمدا.

وذكر المصدر أن "المطرب وفريقه تقدموا قبل نحو 15 يوماً بطلب لإقامة حفل غنائي في إحدى صالات مدينة سرمدا، إلا أن إدارة المنطقة أبلغتهم بأن هذا النمط من الحفلات لا يتماشى مع عادات وتقاليد أهالي المحافظة"، وفق صحيفة "الوطن" السورية.

وقال المصدر: "إدارة المنطقة أشارت في الوقت ذاته إلى أن إقامة المناسبات والأعراس في إدلب، تجري بشكل طبيعي، لكن طبيعة الحفل المزمع تنظيمه لا تتناسب مع الأوضاع الراهنة، خصوصاً في ظل استمرار معاناة المنطقة من تداعيات الحرب والنزوح، حيث لا تبعد الصالة سوى كيلومترات قليلة عن المخيمات".

وأضاف المصدر للصحيفة أن "المطرب محمد الشيخ أصر على إقامة الحفل، وقام باستئجار صالة بطريقة غير نظامية من دون علم الإدارة المحلية؛ ما أدى إلى توتر في المنطقة".

وختم قائلاً: "في يوم الحفل، قام عدد من أبناء المنطقة بمهاجمة الصالة وكسر بعض المعدات، قبل أن تتدخل قوى الأمن العام وتقوم بإيقاف الطرفين"، مؤكداً أن "القضية قيد المعالجة حالياً لإنهاء حالة الاحتقان في الشارع".

وكان مسلحون قد اقتحموا صالة للأعراس في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي وأطلقوا الرصاص ودمروا المقتنيات داخل الصالة، قبل أن تصل قوات الأمن وتقوم بالسيطرة على الموقف.