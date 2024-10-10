عائلة عادل إمام تعلن اعتزاله الفن "نهائيا"

أكد الفنان عمر مصطفى متولي، نجل الفنان الراحل مصطفى متولي وابن شقيقة الزعيم عادل إمام، أن الفنان الكبير اعتزل الفن بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

وأوضح في تصريح للصحافة المحلية أن قرار خاله النجم الكبير "لا رجعة فيه".

وشدد متولي على أن الزعيم يتمتع بحالة صحية ومعنويات مرتفعة، ولا يتأثر بتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي أو الشائعات المتداولة حول صحته.

ولفت إلى أنه اعتزل الفن، ولكنه بخير، ومتابع جيد لكل ما يحدث حوله، مشيرا إلى أنه أصيب بالضيق بسبب الشائعات التي تقول إنه مريض بالزهايمر أو غيره من الأمراض أو حتى أنه توفي.

وكانت الفنانة المصرية منى ممدوح أثارت الجدلَ، بعد إعلانها أن الفنان عادل إمام لم يعد يستطيع النطق جيدا مثل السابق، لافتة إلى أنها تجمعها به علاقة ودية.

وفي تصريح خاص لـ "إرم نيوز" نفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام الأنباء، لافتًا إلى أن الزعيم بصحة جيدة واحتفل بعيد ميلاده، مشيرا إلى أنه يعيش بالفيلا الخاصة به بقرية الساحل الشمالي الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، حيث اعتاد أن يقضي الصيف هناك.

وتحدثت منى ممدوح عن الفنان عادل إمام في تصريحات صحفية خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 3" ، إذ قالت: "عادل إمام حبيبي وأكثر شيء تعّبني إني كلّمته من فترة ولم يكن قادرا على الكلام مثل الأول، وآخر مرة كلّمته قلت له أنا سمعت شائعة كذا، فقال لي أنا في الساحل قاعد على البحر كفاية بقى وقعد يضحك"

وسبق أن كشف نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم معه، وأكد أن إمام "في صحة جيدة للغاية".

وأوضح النقيب أنه في بعض الأحيان يكون الفنان عادل إمام هو من يبادر بالاتصال به، ويسأله عن صحته ويطمئن عليه ويوصيه خيرا ببقية زملائه الفنانين.

وتوجه النقيب بالتهنئة لزعيم الفن العربي في عيد ميلاده الـ 84، قائلاً إن "من أراد أن يتعرف على تاريخ مصر الحديث، فليشاهد أفلام عادل إمام".