جينيفر أنيستون تنهار باكية خلال حديثها عن ماثيو بيري (فيديو)

وعلى الفور سارع أحد المنتجين إلى تسليم جينفر منديلًا، بينما قالت: "هذه دموع الفرح".

وحقق مسلسل "Friends" نجاحًا عالميًا كبيرًا، حيث استمر عرضه لمدة 10 مواسم، بين عامي 1994 و2004، وقام ببطولته: جين، وماثيو، وكورتني كوكس، ومات ليبلانك، وديفيد شويمرن وليزا كودرو.

وفي حديثها عن المسلسل، قالت جينيفر: "من الغريب جدًا الاعتقاد بأن عمر العمل 30 عامًا".

وأضافت: "هذا العمل جعلنا عائلة إلى الأبد."

يذكر أنه تم العثور على ممثل مسلسل "Friends" كاثيو بيري، ميتًا في حوض الاستحمام الساخن الخاص به، في نهاية أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز 54 عامًا. وبعد شهرين تبيَّن أنه تُوفي بسبب التأثيرات الحادة لمادة كيتامين، وهو مخدر فصامي يستخدم كعلاج للاكتئاب.

وحضرت جينيفر جنازة ماثيو، الذي كان يعاني من الإدمان على الكحول والمخدرات لعدد من السنوات، برفقة زملائها أعضاء فريق التمثيل كورتني، ومات، وديفيد، وليزا.

وكشفت جينيفر في مقابلات سابقة أن ماثيو كان سعيدًا وبصحة جيدة، لأنها كانت تراسله صباح وفاته.