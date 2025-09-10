أم تقتل طفلها المصاب بالتوحد وتحاول الانتحار في العراق

شهدت محافظة كربلاء حادثة مأساوية أثارت صدمة واسعة، حيث أقدمت امرأة على خنـق طفلها المصاب بالتوحد والبالغ من العمر 10 أعوام، باستخدام غطاء رأس "حجاب"، قبل أن تلقي بنفسها في "نهر الهندية". بحسب وسائل إعلام عراقية.

وتمكنت القوات الأمنية بسرعة من إنقاذ المرأة، بينما بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الدوافع والظروف التي أدت إلى هذه الجريمة المؤلمة.

والتي تعكس تحديات التعامل مع المصابين بالتوحد ودور الأسرة في توفير الدعم النفسي والاجتماعي المناسب.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة اختلفت بين من تعاطفوا مع الأم واضعين بالاعتبار الظروف القاهرة التي وضعتها تحت ضغط نفسي شديد دفعها إلى ارتكاب فعلتها، وبين من لاموها على اختيار أسوأ الحلول، في إزهاق روح بريئة لا ذنب لها في معاناتها.

كما برزت تساؤلات حول الحاجة لتوعية المجتمع وأهمية تقديم برامج مساندة للأسر والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يقلل من احتمالية وقوع مواقف مأساوية مماثلة.