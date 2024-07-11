هدير عبد الرازق ترد "باكية" على تسريب الفيديو المُخلّ (فيديو)

انهارت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق من البكاء خلال فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور لها بعد تسريب فيديو تظهر خلاله في وضع مخل.

وعلقت البلوغر التي تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية على الفيديو، مشيرة إلى أن الشخص الذي ظهر معها في الفيديو كان زوجها.

وأضافت هدير: "اتفاجأت بالفيديو المنتشر لي وأنا مش طالعة أنكر وأقول إني مش في الفيديو والفيديو بتاعي لكن أقسم بالله معرفش انتشر إزاي انتشر وموبايلي اللي بطلع منه لايفات مازال حرز في النيابة، ومعرفش الفيديو اتسرب إزاي وقدمت محضر في مباحث الإنترنت".

وأشارت هدير إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوجها وانفصلا منذ عام، كما عرضت وثيقتا زواجهما وطلاقهما، لافتة أنها لم تعلن عن الزواج؛ لأنها لا تحب الإفصاح عن تفاصيل حياتها الشخصية.

وتابعت "أنا معرفش حاجة خالص عن الفيديو ده وأنا عمري ما مشيت في حاجة حرام وأنا مش بصاحب حد خالص، ورفضت عروض كتير لأني شريفة".

وطالبت هدير بعدم تداول الفيديو قائلة"أي حد بيشوف الفيديو لازم يتقي الله وأنا حياتي اتدمرت بشكل كامل وأنا ست متجوزة دلوقتي وهطلق دلوقتي بسبب المشكلة دي والفيديو ده".