الأميرة آن تخرج من المستشفى بعد أن ركلها حصان

عادت الأميرة البريطانية آن إلى منزلها بعد خمس ليالٍ قضتها في المستشفى جراء تعرضها لإصابات طفيفة في الرأس وارتجاج في المخ، بسبب ركلة حصان، بحسب وكالة "روتيرز".

وقال قصر بكنجهام، يوم الجمعة، إن الأميرة البريطانية آن، الشقيقة الصغرى للملك تشارلز، خرجت من المستشفى بعد أن أمضت خمس ليال بسبب إصابة طفيفة في الرأس يعتقد أنها ناجمة عن حصان.

وقال القصر، إن الأميرة آن (73 عاما)، وهي الابنة الوحيدة للملكة الراحلة إليزابيث، عادت إلى منزلها في جاتكومب بارك في جنوب غربي إنجلترا، وستتعافى هناك، وتعود إلى الحياة العامة عندما يسمح لها فريقها الطبي بذلك.

وقال زوجها تيم لورانس: "أود أن أتقدم بخالص الشكر لجميع أفراد فريق مستشفى ساوث ميد على رعايتهم وخبرتهم ولطفهم أثناء الإقامة القصيرة لزوجتي".