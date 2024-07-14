امرأة أرادت الانتحار تحت عجلات القطار.. فكانت الصدمة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا، قيل إنه في روسيا، يوثّق محاولة امرأة الانتحار تحت عجلات القطار.

وظهرت في كاميرا مراقبة، امرأة متوسطة العمر، وقد وقفت عند محطة قطارات، بينما وضعت حقيبتها على الأرض، ثم قفزت بشكل مباشر على سكة الحديد قبل مجيء القطار، في توقيت يبدو أنها كانت تعرفه.

وفي مشهد مروّع، سقطت المرأة على سكة الحديد، قبل قدوم القطار مسرعًا، ليتوقف، وتختفي المرأة تحت عجلاته، إلا أنه وبعد توقف القطار بمدة قصيرة، تظهر المرأة مجددًا، وهي تخرج من أسفل القطار، بعد أن نجت بأعجوبة من موت محقق، لتقرر النهوض وأخذ حقيبتها، والرحيل بكل بساطة.